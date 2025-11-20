Игрок «Динамо» Артур Гомес рассказал, как воспринял уход Валерия Карпина

Футболист московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, как воспринял уход Валерия Карпина с должности главного тренера первой команды. Карпин покинул бело-голубых 17 ноября, приняв решение уйти в отставку.

«У меня не было возможности пообщаться с тренером. Мы провели не так много времени вместе с ним. У меня травма, я восстанавливаюсь. Не было тренировок, выездов. Но он делал многое для клуба и для игроков. Не могу много рассказать. Надеюсь, что у него всё получится. Удачи ему», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После первого круга Мир Российской Премьер-Лиги текущего сезона «Динамо» расположилось на 10-м месте, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».