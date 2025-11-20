Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Артур Гомес рассказал, как воспринял уход Валерия Карпина

Игрок «Динамо» Артур Гомес рассказал, как воспринял уход Валерия Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, как воспринял уход Валерия Карпина с должности главного тренера первой команды. Карпин покинул бело-голубых 17 ноября, приняв решение уйти в отставку.

«У меня не было возможности пообщаться с тренером. Мы провели не так много времени вместе с ним. У меня травма, я восстанавливаюсь. Не было тренировок, выездов. Но он делал многое для клуба и для игроков. Не могу много рассказать. Надеюсь, что у него всё получится. Удачи ему», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После первого круга Мир Российской Премьер-Лиги текущего сезона «Динамо» расположилось на 10-м месте, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».

Материалы по теме
Бубнов — о Карпине в сборной России: за какую родину ты бьёшься? У тебя родина — Эстония
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android