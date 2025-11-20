Игрок «Динамо» Гомес: мы поддерживаем Ролана Гусева и доверяем ему

27-летний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес заявил, что команда доверяет и. о. главного тренера Ролану Гусеву.

«Безусловно у команды есть доверие к Гусеву. Он работал с командой, и были очень хорошие результаты. Мы поддерживаем Ролана Гусева и доверяем ему. Понимаем, что результаты будут. Он знает игроков, как и Паршивлюк. Будем продолжать работать. Будем давать результат. То место, где находится Динамо, — это не то. Мы должны бороться за высокие места», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Гомес восстанавливается после разрыва ахилла. Действующее трудовое соглашение футболиста с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.