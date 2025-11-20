Игрок «Динамо» Гомес: много учу русский язык, но он сложный

Бразильский нападающий московского «Динамо» Артур Гомес высказался об изучении русского языка. Футболист восстанавливается после разрыва ахилла.

«Много учу русский, но у меня не так много времени. Я работаю, пока восстанавливаюсь. Каждый день тренировка. Работаю дома — там есть зал. Много новых слов выучил. Русский язык — сложный», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующее трудовое соглашение Артура Гомеса с «Динамо» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.