Артур Гомес рассказал о времяпрепровождении с другими бразильцами из РПЛ

Футболист московского «Динамо» Артур Гомес рассказал о времяпрепровождении с другими бразильцами из клубов Мир Российской Премьер-Лиги. Гомес выступает за бело-голубых с лета 2024 года.

«Жилой комплекс, где я живу, там живут и другие игроки. В Бразилии есть традиция с семьями и друзьями делать барбекю. Были выходные у всех клубов, и мы так решили. Это очень интересно. Нравится, когда друзья приезжают в гости. Общаемся, хорошая атмосфера. Готовил бразильское блюдо — свинину с фасолью.

Место часто меняется. Иногда у меня, у Рубенса. Был дома у Маркиньоса и Мойзеса. Неважно, что мы из разных клубов. Мы далеко от дома и друзей. Когда есть возможность быть вместе — очень рад. Нравится такая атмосфера», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.