Игрок «Динамо» Гомес рассказал о своём восстановлении после травмы ахилла

27-летний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал о восстановлении после операции, которая была проведена из-за травмы ахилла.

«Восстановление идёт хорошо. Это сложная травма, ахилл. Не думал, что столько времени нужно заниматься для восстановления. Работаю хорошо, в клубе все помогают. Все переживают за меня. Есть контакт с врачами, которые в Бразилии. Надеюсь, когда начнётся сбор, я буду готов», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игрок восстанавливается после разрыва ахилла. Действующее трудовое соглашение футболиста с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.