Игрок «Динамо» Гомес: страдаю, когда я не на поле

Футболист московского «Динамо» Артур Гомес заявил, что страдает из-за отсутствия игровой практики. Гомес выступает за бело-голубых с 2024 года. Суммарно за «Динамо» он провёл 16 матчей в рамках Мир РПЛ и забил три гола.

«Безусловно, я буду на матче с Махачкалой. Поддерживаю ребят. Конечно, мне хочется играть. Страдаю, когда я не на поле. Надеюсь, что болельщики поддержат команду. Это очень важно», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После первого круга Российской Премьер-Лиги текущего сезона «Динамо» расположилось на 10-м месте, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».

