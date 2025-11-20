Игрок «Динамо» Гомес назвал самого мастеровитого бразильца в РПЛ

27-летний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, кого считает лучшим бразильским футболистом в Мир Российской Премьер-Лиге. Он выделил своего одноклубника Бителло.

— Самый мастеровитый бразильский игрок в РПЛ?

— У нас есть Бителло. Великолепный игрок. Мойзес из ЦСКА — очень сильный игрок. В России силовой футбол — он выделяется. Есть ещё Маркиньос. Много хороших бразильцев. Я выберу Бителло. Он помогает клубу, — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующее трудовое соглашение Гомеса с «Динамо» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.