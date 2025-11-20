«Локомотив» предложил Сергею Овчинникову стать директором академии клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Самому Овчинникову интересен этот вариант, но его пока не хочет отпускать РФС. Сейчас Овчинников занимает пост начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.

Сергей Овчинников — бывший голкипер «Локомотива». В составе железнодорожников он дважды выигрывал чемпионат России, а также два раза становился обладателем Кубка страны.

«Локомотив» завершил первый круг Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова отстаёт от лидирующего «Краснодара» на три очка.