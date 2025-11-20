Тибо Куртуа ответил, запомнят ли его как лучшего голкипера в истории «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос, могут ли его запомнить как лучшего в истории вратаря «сливочных». Бельгиец выступает за мадридский клуб с 2018 года. В этом сезоне Тибо провёл 22 матча на клубном уровне и пропустил 20 голов. 10 раз Куртуа покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Нет, я так не думаю. Когда мне кто-то говорит что-то подобное, я всегда вспоминаю «Святого». Икера Касильяса. Он очень много значит как для «Реала», так и для испанского футбола в целом. Уже быть в числе лучших — прекрасное чувство.

Чтобы меня запомнили, мне нужно выигрывать трофеи, и это то, что я пытаюсь сделать. Никто не вспомнит спустя годы, что я сделал восемь сейвов в матче с «Ливерпулем», поэтому очень важно продолжать выигрывать трофеи. Я счастлив быть в «Реале», мечтал об этом», — приводит слова Куртуа онлайн-издание COPE.