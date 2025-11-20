Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов предсказал, что «Спартак» и «Динамо» не попадут в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Бубнов предсказал, что «Спартак» и «Динамо» не попадут в топ-3 РПЛ по итогам сезона
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что московские «Спартак» и «Динамо» не попадут в тройку лидеров в турнирной таблице Мир РПЛ по завершении текущего сезона. После 15 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, отставая от идущего третьим «Зенита» на пять очков. «Динамо» — 10-е. Бело-голубые набрали на 13 очков меньше, чем «Зенит».

«Я тебе сразу скажу. Сейчас уже говорю, что вопрос был конкретно задан (зритель спросил, могут ли «Спартак» и «Динамо» побороться за места от шестого по первое. — Прим. «Чемпионата»). В призёрах они не будут. Нет!

«Динамо» будет бороться за седьмое место. Со страшной силой будет бороться за седьмое место», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов — об увольнении Станковича из «Спартака»: все сожалеют и говорят, что зря сделали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android