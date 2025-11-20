Бубнов предсказал, что «Спартак» и «Динамо» не попадут в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что московские «Спартак» и «Динамо» не попадут в тройку лидеров в турнирной таблице Мир РПЛ по завершении текущего сезона. После 15 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, отставая от идущего третьим «Зенита» на пять очков. «Динамо» — 10-е. Бело-голубые набрали на 13 очков меньше, чем «Зенит».

«Я тебе сразу скажу. Сейчас уже говорю, что вопрос был конкретно задан (зритель спросил, могут ли «Спартак» и «Динамо» побороться за места от шестого по первое. — Прим. «Чемпионата»). В призёрах они не будут. Нет!

«Динамо» будет бороться за седьмое место. Со страшной силой будет бороться за седьмое место», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».