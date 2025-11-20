Объявлены номинанты на премию «Первая пятёрка» по итогам 2025 года

Детская футбольная лига имени Виктора Горлова объявила номинантов на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка» по итогам 2025 года. Награда вручается лучшему молодому игроку года в Российской Премьер-Лиге. В списке номинантов игроки не старше 21 года, которые сыграли за свою команду не менее 50% матчей в Мир РПЛ.

Список претендентов на премию «Первая пятёрка — 2025»:

Фото: Сайт ДФЛ

Награда может вручаться каждому футболисту лишь один раз. Поэтому в числе номинантов нет Алексея Батракова, который получил приз в прошлом году.

Как сообщается на сайте ДФЛ, лауреат премии определяется путём голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, Первой лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты и читатели «Советского спорта».