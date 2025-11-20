Скидки
Объявлены номинанты на премию «Первая пятёрка» по итогам 2025 года

Аудио-версия:
Комментарии

Детская футбольная лига имени Виктора Горлова объявила номинантов на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка» по итогам 2025 года. Награда вручается лучшему молодому игроку года в Российской Премьер-Лиге. В списке номинантов игроки не старше 21 года, которые сыграли за свою команду не менее 50% матчей в Мир РПЛ.

Список претендентов на премию «Первая пятёрка — 2025»:

Фото: Сайт ДФЛ

Награда может вручаться каждому футболисту лишь один раз. Поэтому в числе номинантов нет Алексея Батракова, который получил приз в прошлом году.

Как сообщается на сайте ДФЛ, лауреат премии определяется путём голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, Первой лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты и читатели «Советского спорта».

