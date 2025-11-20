Скидки
В РФС заявили о готовности России провести крупный международный турнир

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Россия готова провести очередной крупный международный турнир. В 2018 году на территории Российской Федерации прошёл чемпионат мира по футболу, победителем которого стала национальная сборная Франции.

«Я могу рассуждать только с точки зрения футбольной составляющей. Мне кажется, что Россия абсолютно к этому готова. У нас одна из лучших футбольных инфраструктур в мире, одни из лучших стадионов. Они по-прежнему актуальны, суперсовременны, ничего более совершенного пока человечество не придумало. Мне кажется, что в целом государство к этому тоже готово», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

