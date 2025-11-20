Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нежелательно». Егор Титов — о совмещении работы в сборной России и клубе

«Нежелательно». Егор Титов — о совмещении работы в сборной России и клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов назвал нежелательным совмещение работы в сборной России и на клубном уровне. Ранее главный тренер национальной российской команды Валерий Карпин ушёл из московского «Динамо», которое возглавлял с лета 2025 года.

— Как относитесь к совмещению постов главного тренера сборной с руководством клубной командой?
— Мы видим, какие результаты у «Динамо». Валерий Георгиевич Карпин человек, не робот. Отдыхать-то ему тоже надо. Работать в таком режиме практически без выходных — по мне, это не дело. И я считаю, что совмещение нежелательно, — приводит слова Титова «Российская газета».

12 ноября команда Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября россияне в Сочи со счетом 0:2 уступили чилийцам.

Материалы по теме
Егор Титов ответил, способна ли сборная России на свершения в условиях изоляции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android