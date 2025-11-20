Бубнов ответил, верит ли, что Черчесов может оставить «Ахмат» ради «Спартака» или «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, сможет ли главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов оставить клуб, чтобы зимой возглавить московский «Спартак» или столичное «Динамо».

— Вы верите, что Станислав Саламович может оставить «Ахмат» и зимой возглавить две освободившиеся команды?

— Нет. Это всё разговоры, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее пост главного тренера «Спартака» покинул Деян Станкович, а в «Динамо» расстались с Валерием Карпиным.

62-летний Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Ранее он работал в сборной Казахстана.