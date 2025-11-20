Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, верит ли, что Черчесов может оставить «Ахмат» ради «Спартака» или «Динамо»

Бубнов ответил, верит ли, что Черчесов может оставить «Ахмат» ради «Спартака» или «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, сможет ли главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов оставить клуб, чтобы зимой возглавить московский «Спартак» или столичное «Динамо».

— Вы верите, что Станислав Саламович может оставить «Ахмат» и зимой возглавить две освободившиеся команды?
— Нет. Это всё разговоры, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее пост главного тренера «Спартака» покинул Деян Станкович, а в «Динамо» расстались с Валерием Карпиным.

62-летний Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Ранее он работал в сборной Казахстана.

Материалы по теме
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android