Михаил Гершкович рассказал, как обсуждался лимит на легионеров на встрече с Дегтярёвым

Российский тренер Михаил Гершкович рассказал, как обсуждался лимит на легионеров на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым.

— Мнения насчёт лимита совпали не у всех. Я сказал следующее: уже семь раз были изменения в допустимом количестве легионеров в заявке или на поле. Это ничего не принесло нашему футболу. Я предложил подойти к вопросу лимита по качественному показателю. Чтобы сюда не приезжали совершенно ненужные нам легионеры — сейчас они есть в большом количестве. Думаю, этот вопрос тоже будет прорабатываться. Но определить это качество и «вмонтировать» в наш чемпионат очень непросто. Однако если усилия футбольного сообщества будут приложены на определение качества легионеров, мы найдём консенсус.

— Какие варианты? Матчи за сборную своей страны?

— Есть страны, которые обладают большим количеством высококлассных футболистов — и в сборной большая конкуренция. Бразилия, Италия и так далее. Но там могут быть и другие хорошие футболисты, ещё лучше — если они молодые. И поэтому подход с количеством игр за сборную вряд ли подходит. Возможно, только если это страна ниже, например, 20-го места в рейтинге ФИФА. Это непростой вопрос, есть симбиоз вещей, которые надо рассмотреть.

Можно собраться тренерским, административным сообществам. РФС, РПЛ и так далее. Создать какую-то группу и выработать качественный подход к вопросу лимита на легионеров.

— План по постепенному ужесточению лимита на легионеров все уже приняли как данность. Можно сказать, что окончательного решения ещё нет?

— Варианты будут прорабатываться. Но надо учесть, что вопрос лимита — прерогатива министерства. Я почувствовал, что встреча прошла очень плодотворно, нас выслушали. Дегтярёв сказал, что было бы хорошо встречаться регулярно. Мы получили хорошие впечатления после этой встречи, я поблагодарил министра за внимание, которое он оказал тренерам. Расстались с полным удовольствием — и министр, и мы, — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.