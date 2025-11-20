Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гершкович: если в детско-юношеском футболе будет прогресс, разговоры о лимите отпадут

Гершкович: если в детско-юношеском футболе будет прогресс, разговоры о лимите отпадут
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Михаил Гершкович рассказал о встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым, на которой среди прочего обсуждался новый лимит на легионеров и проблемы детско-юношеского футбола в стране.

«На встрече с министром спорта мы обсуждали в первую очередь развитие детско-юношеского футбола. Установка была такая: если там будет прогресс, само слово «лимит» и разговоры о нём отпадут. Сегодня проблемы детско-юношеского футбола — это материально-техническая база, образование тренеров. Без помощи государства эти вопросы вряд ли можно решить, и это заняло львиную долю нашей беседы. Мы нашли очень хорошее понимание у Дегтярёва, и я думаю, что будут определённые сдвиги», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Станислав Черчесов предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android