Гершкович: если в детско-юношеском футболе будет прогресс, разговоры о лимите отпадут

Российский тренер Михаил Гершкович рассказал о встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым, на которой среди прочего обсуждался новый лимит на легионеров и проблемы детско-юношеского футбола в стране.

«На встрече с министром спорта мы обсуждали в первую очередь развитие детско-юношеского футбола. Установка была такая: если там будет прогресс, само слово «лимит» и разговоры о нём отпадут. Сегодня проблемы детско-юношеского футбола — это материально-техническая база, образование тренеров. Без помощи государства эти вопросы вряд ли можно решить, и это заняло львиную долю нашей беседы. Мы нашли очень хорошее понимание у Дегтярёва, и я думаю, что будут определённые сдвиги», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.