Бубнов — о Карпине в «Спартаке»: Федун когда аудит провёл по трансферам, он обалдел

Бубнов — о Карпине в «Спартаке»: Федун когда аудит провёл по трансферам, он обалдел
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина в московском «Спартаке». Карпин с 2008 по 2012 год был генеральным директором красно-белых, с 2009 по 2014-й — главным тренером. Трофеев во главе «Спартака» Валерий Карпин не выиграл.

«Хорошо, хорошо. Он (Карпин. — Прим. «Чемпионата») в «Спартаке» что делал? Федун когда аудит провёл, он обалдел от трансферов, блин. Во-первых, столько говна привёз, блин. И на всём заработал. Чего хватит? Там потом по 20 человек убирали», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Карпин с 2021 года возглавляет сборную России. С лета по осень 2025-го он работал в московском «Динамо».

Новости. Футбол
