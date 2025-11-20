Александр Головин ответил, кто может претендовать на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

— В этом сезоне кто может претендовать на чемпионство?

— Мне хочется четверку назвать: «Зенит», «Краснодар», очевидно, и ЦСКА, «Локомотив». Если с первого по четвёртое место, всё-таки я назову «Зенит» первым, «Краснодар» — вторым, потом ЦСКА и «Локо», — сказал Головин в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар». Команда набрала 33 очка за 15 матчей. На второй строчке располагается московский ЦСКА, заработав 33 очка. «Зенит» (30) и «Локомотив» (30) находятся ниже.