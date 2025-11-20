Скидки
Прошла жеребьёвка межконтинентальных стыковых матчей к чемпионату мира 2026 года

Прошла жеребьёвка межконтинентальных стыковых матчей к чемпионату мира 2026 года
Состоялась жеребьёвка межконтинентальных стыковых матчей к чемпионату мира 2026 года. В них определятся два участника турнира.

Межконтинентальные стыковые матчи к чемпионату мира 2026 года:

Путь 1
Полуфинал. Новая Каледония — Ямайка.
Финал. Победитель полуфинала — ДР Конго.

Путь 2
Полуфинал. Боливия — Суринам.
Финал. Победитель полуфинала — Ирак.

Все матчи пройдут в марте 2026 года в Мексике (в Гвадалахаре и в Монтеррее – городах чемпионата мира 2026 года).

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 48 команд-участниц будут разделены на 12 групп. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

