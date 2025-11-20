Прошла жеребьёвка межконтинентальных стыковых матчей к чемпионату мира 2026 года

Состоялась жеребьёвка межконтинентальных стыковых матчей к чемпионату мира 2026 года. В них определятся два участника турнира.
Межконтинентальные стыковые матчи к чемпионату мира 2026 года:
Путь 1
Полуфинал. Новая Каледония — Ямайка.
Финал. Победитель полуфинала — ДР Конго.
Путь 2
Полуфинал. Боливия — Суринам.
Финал. Победитель полуфинала — Ирак.
Все матчи пройдут в марте 2026 года в Мексике (в Гвадалахаре и в Монтеррее – городах чемпионата мира 2026 года).
Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 48 команд-участниц будут разделены на 12 групп. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также восемь лучших команд, занявших третье место.