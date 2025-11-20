Андрей Мостовой признан «Джентльменом года». Ранее его штрафовали за унижение «Спартака»

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признан победителем премии «Джентльмен года», об этом сообщает «Комсомольская правда». Он опередил в голосовании вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и нападающего махачкалинского «Динамо» Гамида Агаларова.

Отмечается, что награда будет вручена Мостовому на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря в Москве.

«Номинантами становятся яркие футболисты, которые не просто хорошо действуют на поле, но и вдохновляют, очаровывают, заставляют помнить, что футбол больше чем игра», — отмечают организаторы премии.

Напомним, ранее по ходу текущего сезона Мостовой был оштрафован комитетом по этике РФС за оскорбительные кричалки в адрес «Спартака» на трибунах с болельщиками «Зенита».