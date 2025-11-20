Егор Титов: преемственность поколений должна быть, «Спартак» её потерял

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что в санкт-петербургском «Зените» на управляющих должностях и в кресле главного тренера команды находятся бывшие игроки клуба.

— Это политика клуба.

— В вашем родном клубе такого нет...

— Должна быть преемственность поколений, это да. «Спартак» её потерял в начале 2000-х, и сейчас сложно о чём-то говорить. У меня есть чем заняться, — приводит слова Титова «Российская газета».

В ноябре из «Спартака» ушёл Деян Станкович, занимавший должность главного тренера первой команды. Красно-белые завершили первый круг Мир РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.