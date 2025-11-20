«Чуть ли не в петлю лезет». Бубнов объяснил, почему Александр Мостовой не тренирует

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о бывшем полузащитнике «Спартака» и сборной России Александре Мостовом. В частности, Бубнов ответил на вопрос, не кажется ли ему, что Мостовой как футбольный человек позволяет себе деструктивные высказывания в адрес разных тренеров, в частности Гильермо Абаскаля.

— Мостовой сидит, да, ждёт звонка. Ему звонят… Он не лезет там, ни с агентами, ни с кем, никого не проплачивает, сейчас у нас тренеров полно проплаченных агентами, которые их суют везде.

— Ну приходи во Вторую лигу, тренируй. Начинай работу.

— Не надо. Суют везде. Что, Романов (исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов. — Прим. «Чемпионата») тренировал во Второй лиге?!

— Романов тренировал молодёжку «Спартака».

— Ну молодёжку.

— Ну пусть Мостовой приходит тренировать молодёжь.

— Да, да, к тебе то же самое [тоже послушай ответ]. Саша сидит, уже вообще не знает, что делать. Чуть ли не в петлю лезет. И ему здесь звонят и говорят: «Александр, вот смотри, на выбор: «Зенит», «Спартак», «Динамо», сборная. Кого хочешь?» А он говорит: «Не знаю, кого хочу». Представляешь? Ему дают на выбор, и он отказывается. Так вы дайте сначала ему выбор! Дайте команду, а потом будете говорить, что он деструктивно себя ведёт. А он об этом и говорит. Говорит, дайте мне поработать. И посмотрите, кто сильнее, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».