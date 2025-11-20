Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов высказал мнение относительно лимита на легионеров в РПЛ

Егор Титов высказал мнение относительно лимита на легионеров в РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о том, как он относится к лимиту на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них. Ранее появилась информация, что лимит вскоре будет ужесточён.

«Я категорически против искусственных ограничений. Пусть играют лучшие, а российским футболистам надо доказывать, что они способны выгрызать место в основном составе», — приводит слова Титова «Российская газета».

По итогам первого круга РПЛ текущего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 33 очка. На второй строчке расположился ЦСКА (33), тройку лидеров замыкает «Зенит» (30).

Материалы по теме
Станислав Черчесов предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android