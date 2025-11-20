Гершкович: не советовал Карпину соглашаться на работу в «Динамо», уйти — лучшее решение

Российский тренер Михаил Гершкович высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Я с самого начала был против назначения Карпина в «Динамо» и совмещения с его работой в сборной России. Разговаривал с Валерой на эту тему, не советовал ему соглашаться. Физически он может выдержать, но вот морально… Постоянное переключение и оставление одной команды без внимания в конце концов может привести к плохому. Для сборной, для «Динамо», самое главное — для самого Карпина. Но он всё-таки принял решение согласиться.

Теперь Карпин ушёл из «Динамо». Считаю, что лучше сделать вот так, раньше. Это оптимальное решение, опять же, для всех. Ведь никто не сомневается в компетенции Карпина, но в такой ситуации надо работать, как сейчас модно говорить, 24 на 7. Иначе получаются такие вещи», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.