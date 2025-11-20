«Хуже не будет». Бубнов — о назначении Бориса Ротенберга на пост гендиректора «Локомотива»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о назначении Бориса Ротенберга-младшего на должность генерального директора московского «Локомотива».

«Что такое Ротенберг? Ротенберг — это бабки, инвестиции. Сейчас в «Локомотив» придут большие деньги. А у них проблема.

Ну, он в структуре клуба побыл, говорит: «Я всё знаю, всё сделаю». Может быть, он знает там что-то, но наверняка он не сильнее Леонченко. Но сейчас важно с Ротенбергом, чтобы деньги пришли, потому что можно трансферы хорошие провернуть.

Вот зачем Гильерме нужен — вот это я не знаю. Ну, он в структуре клуба был, он русский язык [знает], с вратарями нужен. Но вроде там с вратарями всё нормально. Он уже в структуре клуба, Гильерме, значит, его сюда, в команду, да? Ну, посмотрим.

Я скажу так — хуже не будет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».