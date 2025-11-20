Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хуже не будет». Бубнов — о назначении Бориса Ротенберга на пост гендиректора «Локомотива»

«Хуже не будет». Бубнов — о назначении Бориса Ротенберга на пост гендиректора «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о назначении Бориса Ротенберга-младшего на должность генерального директора московского «Локомотива».

«Что такое Ротенберг? Ротенберг — это бабки, инвестиции. Сейчас в «Локомотив» придут большие деньги. А у них проблема.

Ну, он в структуре клуба побыл, говорит: «Я всё знаю, всё сделаю». Может быть, он знает там что-то, но наверняка он не сильнее Леонченко. Но сейчас важно с Ротенбергом, чтобы деньги пришли, потому что можно трансферы хорошие провернуть.

Вот зачем Гильерме нужен — вот это я не знаю. Ну, он в структуре клуба был, он русский язык [знает], с вратарями нужен. Но вроде там с вратарями всё нормально. Он уже в структуре клуба, Гильерме, значит, его сюда, в команду, да? Ну, посмотрим.

Я скажу так — хуже не будет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Главное о приходе Бориса Ротенберга-младшего в «Локомотив». Что изменится с новым боссом?
Эксклюзив
Главное о приходе Бориса Ротенберга-младшего в «Локомотив». Что изменится с новым боссом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android