Гершкович: вопрос налога на иностранных тренеров получил поддержку министра спорта

Российский тренер Михаил Гершкович высказался о большом количестве иностранных тренеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Сегодня в РПЛ наблюдается засилье иностранных тренеров, причём часто они ничего из себя не представляют. И везут с собой по пять—шесть иностранных помощников. Мы подчёркивали, что не против иностранцев, но качество этих тренеров должно быть высоким. Для того чтобы прекратить поток второстепенных специалистов, можно вернуться к налогу на иностранных тренеров. Мы получили поддержку министра в этом вопросе», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.