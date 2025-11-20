Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены подробности голосования за награду «Джентльмен года». Приз получил Мостовой

Объявлены подробности голосования за награду «Джентльмен года». Приз получил Мостовой
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой стал обладателем премии «Джентльмен года». Стали известны подробности голосования.

Так, на первом этапе Мостовой победил в голосовании болельщиков. Помимо игрока «Зенита», в тройку лучших и финальный шорт-лист претендентов вошли вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев и форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. На втором этапе голосовали эксперты и журналисты. За каждое первое место претенденту начислялось три очка, за второе – два, за третье – одно. Ниже приведены голоса известных экспертов:

  • Юрий Семин: Агкацев, Мостовой, Агаларов.
  • Евгений Ловчев: Агкацев, Мостовой, Агаларов.
  • Валерий Газзаев: Агкацев, Мостовой, Агаларов.
  • Дмитрий Булыкин: Мостовой, Агкацев, Агаларов.
  • Игорь Семшов: Мостовой, Агкацев, Агаларов.

Отметим, 9 из 11 остальных членов жюри, которые являются журналистами различных изданий, поставили Мостового на первое место.

Итоги голосования:

  • Андрей Мостовой («Зенит»): 42 очка (11 первых мест – четыре вторых места – одно третье место);
  • Станислав Агкацев («Краснодар»): 35 (5 – 9 – 2);
  • Гамид Агаларов («Динамо» Мх): 19 (0 – 3 – 13).
Материалы по теме
Андрей Мостовой признан «Джентльменом года». Ранее его штрафовали за унижение «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android