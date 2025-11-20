Объявлены подробности голосования за награду «Джентльмен года». Приз получил Мостовой

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой стал обладателем премии «Джентльмен года». Стали известны подробности голосования.

Так, на первом этапе Мостовой победил в голосовании болельщиков. Помимо игрока «Зенита», в тройку лучших и финальный шорт-лист претендентов вошли вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев и форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. На втором этапе голосовали эксперты и журналисты. За каждое первое место претенденту начислялось три очка, за второе – два, за третье – одно. Ниже приведены голоса известных экспертов:

Юрий Семин: Агкацев, Мостовой, Агаларов.

Евгений Ловчев: Агкацев, Мостовой, Агаларов.

Валерий Газзаев: Агкацев, Мостовой, Агаларов.

Дмитрий Булыкин: Мостовой, Агкацев, Агаларов.

Игорь Семшов: Мостовой, Агкацев, Агаларов.

Отметим, 9 из 11 остальных членов жюри, которые являются журналистами различных изданий, поставили Мостового на первое место.

Итоги голосования:

Андрей Мостовой («Зенит»): 42 очка (11 первых мест – четыре вторых места – одно третье место);

Станислав Агкацев («Краснодар»): 35 (5 – 9 – 2);