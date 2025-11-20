Скидки
Футбол Новости

Защитник «Оренбурга» назвал самого сложного нападающего в РПЛ. Это не Кордоба и Даку

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев назвал сильнейшего форварда Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил Ярослава Гладышева из московского «Динамо».

— Против кого из футболистов в РПЛ тяжелее всего играть? Многие защитники называют Кордобу. Может, Джон как-то выводит на эмоции, грязно играет?

— Кордоба — отличный футболист. Можно сказать, в некоторых матчах он решает в одиночку. Мы с ним схожи по антропометрии, бороться с ним было приятно. Но сложнее всего мне было играть против Гладышева. Футболист очень сильный, хорошо открывается, всегда всё делает быстро. Помню, мы с ним играли, у меня было большое желание вступить с ним в борьбу, жёстко бороться, но я не успевал, потому что он всегда играл в одно—два касания, — приводит слова Татаева Rusfootball.

