Каррагер: «Ливерпулю» не хватает одной травмы защитника, чтобы окончательно завалить сезон

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о трансферной политике клуба и необходимости новых приобретений в январе.

«Ливерпулю» придётся потратиться в январе, им нужен центральный защитник. Это следовало сделать ещё летом. Но такого не произошло, а затем один центральный защитник, которого они всё же купили, Джованни Леони, молодой итальянский игрок, выглядел фантастически в том матче, в котором он участвовал, в Кубке лиги. К сожалению, он получил травму передней крестообразной связки, так что мы увидим его только в следующем сезоне.

По сути, «Ливерпулю» не хватает ещё одной травмы центрального защитника, чтобы окончательно завалить сезон, поэтому им придётся выйти на рынок в январе. Когда тратятся такие деньги, а результаты нестабильны, мне это не очень напоминает «Ливерпуль»… Или, по крайней мере, не похоже на то, как клуб вёл трансферный бизнес в последние несколько лет», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 11 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

