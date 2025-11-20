Хёнес — о Кейне: это игрок с яркой индивидуальностью, который вдохновляет других на поле

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес высказался о нападающем своей команды Гарри Кейне.

«То, что Гарри Кейн продемонстрировал здесь за последние год—два, просто высший класс. И больше всего мне в нём нравится то, что поначалу он был бомбардиром, который играл в штрафной, ждал мяча. Но сейчас Гарри стал плеймейкером, он умеет начинать атаки. Прежде всего это игрок с яркой индивидуальностью, который вдохновляет других на поле, задаёт тон. Это именно то, что мы искали», — приводит слова Хёнеса Bild.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал три результативные передачи.