Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хёнес — о Кейне: это игрок с яркой индивидуальностью, который вдохновляет других на поле

Хёнес — о Кейне: это игрок с яркой индивидуальностью, который вдохновляет других на поле
Комментарии

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес высказался о нападающем своей команды Гарри Кейне.

«То, что Гарри Кейн продемонстрировал здесь за последние год—два, просто высший класс. И больше всего мне в нём нравится то, что поначалу он был бомбардиром, который играл в штрафной, ждал мяча. Но сейчас Гарри стал плеймейкером, он умеет начинать атаки. Прежде всего это игрок с яркой индивидуальностью, который вдохновляет других на поле, задаёт тон. Это именно то, что мы искали», — приводит слова Хёнеса Bild.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Кейн: я могу забить 100 голов, но если не выиграю ЛЧ или ЧМ, то не получу «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android