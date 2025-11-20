Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим: я изменился как специалист, теперь смотрю на вещи под другим углом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил свой первый год во главе «красных дьяволов», подчеркнув, что он изменился в профессиональном плане.

«Думаю, я изменился как тренер. Теперь я смотрю на вещи под другим углом. У меня было видение того, как играть, выходить из обороны, теперь же я это изменил. Мы в клубе сосредоточены на анализе данных, в Премьер-лиге это распространено. По этой причине необходимо менять свой подход к работе, нужно быть внимательным.

Разумеется, ты хочешь играть в своём стиле, но необходимо подстраиваться, а также понимать, где следует сделать упор на владение мячом, как зарабатывать угловые и отталкивать соперника — это важно.

В прошлом году я чувствовал себя перегруженным матчами. У меня не было времени успокоиться, понять, что моя работа — это не только происходящее на поле, но и то, что за его пределами, суть её в том, чтобы подталкивать всех к победе.

Мне показалось, что в прошлом году я всё время был очень эмоциональным, потому что мне было тяжело добиваться результата. Я всегда говорю, что для всего нужно время, но я тот человек, на котором лежит большая ответственность — необходимо обо всём позаботиться и лучше контролировать эмоции», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.

