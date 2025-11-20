Касерес — лидер первой части сезона РПЛ по удачным отборам, Барриос — второй
Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес является лидером первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги по количеству удачных отборов. Парагвайский футболист сыграл 1344 минуты, за которые совершил 43 отбора. Об этом информирует телеграм-канал «РУСТАТ».
Топ-10 футболистов по числу удачных отборов по итогам первой части сезона РПЛ (данные «РУСТАТ»):
- Хуан Касерес («Динамо» Москва) – 43 (1344 мин.).
- Вильмар Барриос («Зенит») – 40 (1428 мин.).
- Мирослав Богосавац («Ахмат») – 40 (1489 мин.)
- Рубенс («Динамо» Москва) – 39 (1093 мин.).
- Сергей Варатынов («Балтика») – 39 (1477 мин.).
- Константин Кучаев («Ростов») – 37 (1377 мин.).
- Дмитрий Кабутов («Рубин») – 35 (1211 мин.).
- Свен Карич («Пари НН») – 35 (1418 мин.).
- Темиркан Сундуков («Динамо» Махачкала) – 32 (1349 мин.).
- Кевин Андраде («Балтика») – 31 (1265 мин.).
