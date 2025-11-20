Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Касерес — лидер первой части сезона РПЛ по удачным отборам, Барриос — второй

Касерес — лидер первой части сезона РПЛ по удачным отборам, Барриос — второй
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес является лидером первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги по количеству удачных отборов. Парагвайский футболист сыграл 1344 минуты, за которые совершил 43 отбора. Об этом информирует телеграм-канал «РУСТАТ».

Топ-10 футболистов по числу удачных отборов по итогам первой части сезона РПЛ (данные «РУСТАТ»):

  1. Хуан Касерес («Динамо» Москва) – 43 (1344 мин.).
  2. Вильмар Барриос («Зенит») – 40 (1428 мин.).
  3. Мирослав Богосавац («Ахмат») – 40 (1489 мин.)
  4. Рубенс («Динамо» Москва) – 39 (1093 мин.).
  5. Сергей Варатынов («Балтика») – 39 (1477 мин.).
  6. Константин Кучаев («Ростов») – 37 (1377 мин.).
  7. Дмитрий Кабутов («Рубин») – 35 (1211 мин.).
  8. Свен Карич («Пари НН») – 35 (1418 мин.).
  9. Темиркан Сундуков («Динамо» Махачкала) – 32 (1349 мин.).
  10. Кевин Андраде («Балтика») – 31 (1265 мин.).
Материалы по теме
Касерес ещё не вернулся из расположения сборной Парагвая в «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android