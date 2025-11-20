Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Касерес — лидер первой части сезона РПЛ по удачным отборам, Барриос — второй

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес является лидером первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги по количеству удачных отборов. Парагвайский футболист сыграл 1344 минуты, за которые совершил 43 отбора. Об этом информирует телеграм-канал «РУСТАТ».

Топ-10 футболистов по числу удачных отборов по итогам первой части сезона РПЛ (данные «РУСТАТ»):

Хуан Касерес («Динамо» Москва) – 43 (1344 мин.). Вильмар Барриос («Зенит») – 40 (1428 мин.). Мирослав Богосавац («Ахмат») – 40 (1489 мин.) Рубенс («Динамо» Москва) – 39 (1093 мин.). Сергей Варатынов («Балтика») – 39 (1477 мин.). Константин Кучаев («Ростов») – 37 (1377 мин.). Дмитрий Кабутов («Рубин») – 35 (1211 мин.). Свен Карич («Пари НН») – 35 (1418 мин.). Темиркан Сундуков («Динамо» Махачкала) – 32 (1349 мин.). Кевин Андраде («Балтика») – 31 (1265 мин.).

