Хёнес — о «Баварии»: когда есть команда, которой ты доволен, можно расслабиться на трибуне

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес высказался о своей команде, а также главном тренере Венсане Компани.

«Мы, конечно, очень довольны тем, что видим. Всегда говорил, что когда у тебя есть команда, которой ты очень доволен, наконец-то можешь расслабиться и отдохнуть на трибуне. Раньше на 80-й минуте мы надеялись, что игра скоро закончится. А теперь на 80-й минуте мы говорим: «Надеюсь, они будут играть ещё долго, потому что это так увлекательно». Игроки получают удовольствие. Болельщики получают удовольствие. И мы на трибунах тоже веселимся. Это, на самом деле, идеальная модель, именно такой мы хотим видеть «Баварию». У Компани есть несколько преимуществ над своими предшественниками. Предыдущие тренеры всегда давали темы для обсуждения журналистам на несколько недель. С ним всё иначе, потому что он хочет говорить о футболе, это хорошо для «Баварии», — приводит слова Хёнеса Bild.

После 10 сыгранных матчей в чемпионате Германии «Бавария» набрала 28 очков и возглавляет турнирную таблицу.