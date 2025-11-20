Скидки
Санья — о Дешаме: сборной определённо будет его не хватать

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Бакари Санья высказался о работе Дидье Дешама в качестве главного тренера национальной команды, а также о его возможном уходе.

«Я помню, как Дидье Дешам стал тренером сборной Франции; тогда царило немалое волнение. Его воспринимали как отца команды, и у него были хорошие отношения с игроками. Он многого ожидал от звёздных игроков, но ценил вклад каждого. Сборной определённо будет его не хватать. Дешам заслуживает большой похвалы, ведь он выиграл чемпионат мира в 2018 году и играл с Аргентиной в финале 2022 года. Руководство национальной командой — это большой труд: игроки работают с вами только короткий промежуток времени, их готовность к игре решается за вас, и могут быть травмы, которые вы не можете контролировать», — приводит слова Санья Get French Football News.

Ранее Дешам рассказал о своём желании покинуть пост главного тренера сборной после чемпионата мира 2026 года.

