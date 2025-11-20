Санья — о Мбаппе: сложно поставить его в пятёрку лучших и в один ряд с Зиданом и Анри

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Бакари Санья высказался о нападающем мадридского «Реала» и национальной команды Килиане Мбаппе.

«Сложно поставить его в пятёрку лучших и в один ряд с Зинедином Зиданом и Тьерри Анри, потому что у этих легендарных игроков, завершивших карьеру, не было социальных сетей. Преимущество Мбаппе в том, что он получил гораздо больше внимания и признан сообществом игроком мирового класса. Мы смогли увидеть весь его путь и то, как он развивался; он был в центре внимания. В истории Франции было много великих игроков, таких как Мишель Платини, Патрик Виейра, Клод Макелеле, и это лишь некоторые из них, но Мбаппе сейчас определённо входит в десятку лучших и, конечно же, способен стать ещё лучше», — приводит слова Санья Get French Football News.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. В составе сборной Франции нападающий отыграл четыре матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, забил пять мячей и отметился тремя голевыми передачами.