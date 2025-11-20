Скидки
Сергей Овчинников возглавит академию «Локомотива»

Начальник отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников продолжит работу в московском «Локомотиве». Бывший вратарь сборной России возглавит клубную академию железнодорожников.

«Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в Академии РФС. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования. Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в «Локомотиве», с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе», — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова пресс-служба РФС.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату» о предложении «Локомотива» для Овчинникова стать директором академии клуба.

Овчинников — бывший голкипер «Локомотива». В составе железнодорожников он дважды выигрывал РПЛ, а также два раза становился обладателем Кубка России.

