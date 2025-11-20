Скидки
Президент «Баварии» — о контракте Юпамекано: он невероятно счастлив в клубе

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о будущем защитника команды Деотшанкюля Юпамекано в клубе.

«Я настроен оптимистично. Всё, что слышу, в том числе и когда говорю с ним лично, говорит о том, что он невероятно счастлив в клубе, чувствует себя комфортно в команде и в общении с тренером. Это отражается и на его игре. Конечно, надеюсь, у нас всё получится. Но, как я уже сказал, в конечном счёте сначала нужно подписать контракт. Неудивительно, что за таким игроком охотятся и другие клубы», — приводит слова Хайнера Sky Sport Germany.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из клуба «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех клубных турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

