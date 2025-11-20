Скидки
Ваноли — перед матчем с «Ювентусом»: нам нужно объединиться, мы семья

Ваноли — перед матчем с «Ювентусом»: нам нужно объединиться, мы семья
Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался перед матчем 12-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом».

Италия — Серия А . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Ювентус
Турин
«Мы прекрасно знаем, как много этот матч значит для наших болельщиков. Хотел бы увидеть от своих игроков самоотверженность и ярость. Они никогда не должны сдаваться и должны реагировать на негативные моменты. Однако нам предстоит долгий путь, так что это точно не станет переломным моментом. Скромность победителей заключается в осознании своего текущего положения. Чтобы выбраться из ситуации, в которой мы оказались, нам нужно объединиться, мы семья. Также прошу наших фанатов о понимании, потому что изменение нашего мышления, очевидно, требует времени», — приводит слова Ваноли официальный сайт клуба.

Ваноли возглавил «Фиорентину» 7 ноября. Команда занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав пять очков за 11 матчей. В нынешнем сезоне «Фиорентина» не одержала ни одной победы.

