Ваноли — перед матчем с «Ювентусом»: нам нужно объединиться, мы семья

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался перед матчем 12-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом».

«Мы прекрасно знаем, как много этот матч значит для наших болельщиков. Хотел бы увидеть от своих игроков самоотверженность и ярость. Они никогда не должны сдаваться и должны реагировать на негативные моменты. Однако нам предстоит долгий путь, так что это точно не станет переломным моментом. Скромность победителей заключается в осознании своего текущего положения. Чтобы выбраться из ситуации, в которой мы оказались, нам нужно объединиться, мы семья. Также прошу наших фанатов о понимании, потому что изменение нашего мышления, очевидно, требует времени», — приводит слова Ваноли официальный сайт клуба.

Ваноли возглавил «Фиорентину» 7 ноября. Команда занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав пять очков за 11 матчей. В нынешнем сезоне «Фиорентина» не одержала ни одной победы.