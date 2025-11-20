Скидки
Тренер «Спартака» Романов: взаимодействие со Станковичем было интересным

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался об уходе из клуба возглавлявшего красно-белых ранее Деяна Станковича.

— Как восприняли уход Станковича? Как это происходило?
— Как обычно. Ситуация так развивалась. Случилось как случилось. Мы понимаем, что времени на раскачку нет. Как футболист Станкович сделал огромную карьеру, делился своим опытом, какие‑то тактические моменты я почерпнул. Определённый след в «Спартаке» он оставил, взаимодействие с ним было интересным.

— Что сейчас самое важное?
— У нас слишком мало тренировочных занятий, важно сплотить футболистов, чтобы бились. Очень много коммуникаций между русскими и иностранцами. Наши требования принимаются, футболисты становятся ближе. Мы уверены, что в матче с ЦСКА будем крепкой командой. Дерби у меня было много, в том числе в качестве помощника. Это отдельная игра. Все игроки должны быть заряжены на победу. Мы хотим победить, — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

