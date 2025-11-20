«Спартак» подарил Самошникову книгу Хэмилтона и джерси Марсело, поздравив с днём рождения

«Спартак» поздравил крайнего защитника Илью Самошникова с прошедшим днём рождения, подарив футболку бывшего игрока мадридского «Реала» Марсело и книгу про семикратного чемпиона мира и пилота «Феррари», британца Льюиса Хэмилтона.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак» Москва

«Вручили Самохе подарки в честь прошедшего дня рождения. Футболка любимого игрока и книга про Льюиса Хэмилтона, ведь наш защитник ассоциируется со скоростью», — написано в телеграм-канале «Спартака».

В пятницу, 14 ноября, Самошникову исполнилось 28 лет. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

