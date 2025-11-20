Скидки
Тренер «Спартака» Романов высказался о деталях рабочего процесса в клубе

Тренер «Спартака» Романов высказался о деталях рабочего процесса в клубе
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов поделился некоторыми подробностями своего рабочего процесса в московском клубе.

«Мы находимся в тесном контакте со спортивным директором Фрэнсисом Кахигао и гендиректором клуба Сергеем Юрьевичем Некрасовым. Постоянно обсуждаем. Каждый день созваниваемся, обсуждаем, как прошли день, тренировочное занятие, какие взаимоотношения с коллективом, здесь полный контакт с клубом.

В тренерский штаб входят мой помощник, с которым я работал в молодёжной команде, Дмитрий Ратников. Это человек, который знает меня, мы давно работаем, мой тыл. Остальные остались из основной команды. Саша Зайченко — тренер по физподготовке, Адольф Санчес тоже помогает по физике. Включили ещё Вадима Боровского из молодёжного состава. Артём Макаров, тренер вратарей, аналитик — Сергей Титов», — приводит слова Романова ТАСС.

