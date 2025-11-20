ЭСК: судья верно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче Кубка России с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА (1:0) Ивана Сараева назначить пенальти в ворота красно-синих после видеопросмотра в компенсированное к первому тайму время.

«Защитник ЦСКА Энрике Кармо, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Динамо» Гамидом Агаларовым в собственной штрафной площади, совершил удар по ноге нападающего, который повлиял на возможность продолжения атакующих действий игроком «Динамо», — написано на официальном сайте РФС.

Второй матч между командами состоится 26 ноября.

