Тренер Вадим Романов ответил, изменилась ли его жизнь в новой должности в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов рассказал, изменилась ли его жизнь после перехода на свою нынешнюю должность в клубе.

«Пока жизнь никак не изменилась. От результатов будет зависеть. Я и так работаю много, мы приезжаем к 7:00, уезжаем в 18:00. В принципе, работы достаточно. Первая неделя достаточно объёмная, нужно много сделать, проанализировать, много внесли в тренировочный процесс. Много индивидуальных бесед с футболистами. Но мы так всегда работаем, пока сплю нормально.

Стресс всегда есть, это футбол, «Спартак», волнение есть, в предвкушении большого матча [с ЦСКА], важного отрезка», — приводит слова Романова ТАСС.

Комментарии
