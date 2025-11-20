Судья правильно удалил тренера «Оренбурга» Ахметзянова в матче РПЛ с «Локомотивом» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» (1:0) Сергея Цыганка вынести красную карточку главному тренеру команды гостей Ильдару Ахметзянову.

«Все официальные лица команд, находящиеся в своей технической зоне, должны ответственно вести себя и не покидать её пределы для споров или конфронтации с кем-либо. Ильдар Ахметзянов вышел за пределы своей технической зоны и начал произносить обидные и оскорбительные выражения в адрес игрока соперника Николая Комличенко. Такое поведение главного тренера «Оренбурга» должно наказываться удалением его из технической зоны с показом прямой красной карточки. Решение судьи верное и соответствует правилам игры», — написано на официальном сайте РФС.

Какие карточки есть в футболе: