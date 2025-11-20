Скидки
Судья правильно удалил тренера «Оренбурга» Ахметзянова в матче РПЛ с «Локомотивом» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» (1:0) Сергея Цыганка вынести красную карточку главному тренеру команды гостей Ильдару Ахметзянову.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«Все официальные лица команд, находящиеся в своей технической зоне, должны ответственно вести себя и не покидать её пределы для споров или конфронтации с кем-либо. Ильдар Ахметзянов вышел за пределы своей технической зоны и начал произносить обидные и оскорбительные выражения в адрес игрока соперника Николая Комличенко. Такое поведение главного тренера «Оренбурга» должно наказываться удалением его из технической зоны с показом прямой красной карточки. Решение судьи верное и соответствует правилам игры», — написано на официальном сайте РФС.

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию в РПЛ

