Жорди Альба высказался о сравнении Лионеля Месси и Ламина Ямаля

Испанский защитник «Интер Майами» Жорди Альба высказался по поводу споров о сравнении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Сравнения не существует. Месси, на мой взгляд, не имеет себе равных. Однако Флик собирает хорошую команду, в которую входят и другие великолепные футболисты, такие как де Йонг, Педри… Хотя Ламин — фантастический игрок», — приводит слова Альбы TyC Sports.

Месси выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2021 год. За это время Месси провёл 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании, выиграл семь Кубков Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ямаль является восходящей звездой каталонского клуба. В составе сине-гранатовых футболист провёл 117 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 40 результативных передач.

