В «Сандерленде» высказались о предполагаемом интересе к Гендузи

Главный тренер «Сандерленда» Режис Ле Брис дал комментарий на тему возможного перехода в клуб полузащитника «Лацио» Маттео Гендузи в рамках ближайшего зимнего трансферного окна.

«У нас по-прежнему сохраняются контакты с рядом игроком, Маттео один из них. Ранее мы работали вместе в «Лорьяне», поэтому остаёмся на связи. Однако сейчас рано говорить о зимнем трансферном окне», — приводит слова Ле Бриса Sky Sports.

Маттео Гендузи является воспитанником «ПСЖ» и «Лорьяна», на взрослом уровне он также выступал за «мерлузовых». Кроме того, в послужном списке игрока есть «Арсенал», «Герта» и «Марсель». Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 32 млн.

