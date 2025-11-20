ЭСК: Левников верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и московским ЦСКА (0:1) Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота красно-синих на 37-й минуте.

«Игрок ЦСКА Иван Обляков не нарушает правила в единоборстве с атакующим игроком «Динамо» Хуссемом Мрезигом в собственной штрафной площади, так как ненаказуемый контакт руками с телом соперника без толчка или задержки соперника не влияет на его возможность продвигаться к мячу», — написано на официальном сайте РФС.

