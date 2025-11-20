Скидки
ЭСК: Левников верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо» Мх

Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и московским ЦСКА (0:1) Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота красно-синих на 37-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    

«Игрок ЦСКА Иван Обляков не нарушает правила в единоборстве с атакующим игроком «Динамо» Хуссемом Мрезигом в собственной штрафной площади, так как ненаказуемый контакт руками с телом соперника без толчка или задержки соперника не влияет на его возможность продвигаться к мячу», — написано на официальном сайте РФС.

