На игрока «Фенербахче» подали в суд за использование образов из «Гарри Поттера» — Sabah

Одна из крупнейших компаний по производству фильмов и телесериалов Warner Bros. подала иск в Стамбульский суд по правам интеллектуальной и промышленной собственности на нападающего «Фенербахче» Керема Актюркоглу, сообщает Sabah.

Иск был подан из-за несанкционированного использования футболистом в социальных сетях визуальных образов и аудиоматериалов из серии фильмов о вселенной «Гарри Поттера». В своём иске Warner Bros. отмечает, что многие термины, такие как «Гарри Поттер», «Хогвартс» и «Гриффиндор», запатентованы в Турции и имеют высокую коммерческую ценность. Компания считает, что Актюркоглу нарушил авторские права, использовав образы без разрешения. В иске также указывается, что проверка должна проводиться без предварительного уведомления игрока.

В нынешнем сезоне Актюркоглу провёл за «Фенербахче» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.