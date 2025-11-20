Вратарь «Баварии» Ульрайх завершит карьеру по окончании текущего сезона — Kicker

Голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X.

Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года, стороны продлевать его не будут. По данным источника, вратарь останется в клубе в иной роли.

Свен Ульрайх является воспитанником «Штутгарта», с 2015 по 2020 год он уже выступал за «Баварию», после чего перешёл в «Гамбург». В 2021-м он вернулся в мюнхенский клуб. В составе «Баварии» Ульрайх восемь раз стал чемпионом Германии, взял три Кубка страны и шесть национальных Суперкубков. Кроме того, с мюнхенцами он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.