Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Баварии» Ульрайх завершит карьеру по окончании текущего сезона — Kicker

Вратарь «Баварии» Ульрайх завершит карьеру по окончании текущего сезона — Kicker
Комментарии

Голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X.

Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года, стороны продлевать его не будут. По данным источника, вратарь останется в клубе в иной роли.

Свен Ульрайх является воспитанником «Штутгарта», с 2015 по 2020 год он уже выступал за «Баварию», после чего перешёл в «Гамбург». В 2021-м он вернулся в мюнхенский клуб. В составе «Баварии» Ульрайх восемь раз стал чемпионом Германии, взял три Кубка страны и шесть национальных Суперкубков. Кроме того, с мюнхенцами он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме
Президент «Баварии» — о контракте Юпамекано: он невероятно счастлив в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android