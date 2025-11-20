Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» продлила соглашение с Японской футбольной ассоциацией

«Бавария» продлила соглашение с Японской футбольной ассоциацией
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» на официальном сайте объявила о продлении договора о сотрудничестве с Японской футбольной ассоциацией. Впервые данный контракт был подписан в 2018 году, он будет действовать до 2028-го. Цель партнёрства — углубление международного обмена и содействие развитию молодых игроков в мужском и женском футболе.

«Футбольный клуб «Бавария» и Японская футбольная ассоциация имеют особое партнёрство, характеризующееся глубоким взаимным уважением. С продлением контракта эти отношения продлятся [в общей сложности] десять лет — это явный знак преемственности, надёжности и признательности. С начала нашего сотрудничества мы смогли вместе реализовать множество инновационных проектов и научиться многому друг у друга. Вместе мы хотим продолжать развивать таланты, углублять наш обмен опытом, таким образом, вносить вклад в дальнейшее развитие футбола на международном уровне. Мы с нетерпением ждём новых глав этого партнерства и благодарим Японскую футбольную ассоциацию за доверие», — приводит слова спортивного директора «Баварии» Макса Эберля официальный сайт мюнхенцев.

Материалы по теме
Вратарь «Баварии» Ульрайх завершит карьеру по окончании текущего сезона — Kicker
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android