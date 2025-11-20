«Бавария» продлила соглашение с Японской футбольной ассоциацией

«Бавария» на официальном сайте объявила о продлении договора о сотрудничестве с Японской футбольной ассоциацией. Впервые данный контракт был подписан в 2018 году, он будет действовать до 2028-го. Цель партнёрства — углубление международного обмена и содействие развитию молодых игроков в мужском и женском футболе.

«Футбольный клуб «Бавария» и Японская футбольная ассоциация имеют особое партнёрство, характеризующееся глубоким взаимным уважением. С продлением контракта эти отношения продлятся [в общей сложности] десять лет — это явный знак преемственности, надёжности и признательности. С начала нашего сотрудничества мы смогли вместе реализовать множество инновационных проектов и научиться многому друг у друга. Вместе мы хотим продолжать развивать таланты, углублять наш обмен опытом, таким образом, вносить вклад в дальнейшее развитие футбола на международном уровне. Мы с нетерпением ждём новых глав этого партнерства и благодарим Японскую футбольную ассоциацию за доверие», — приводит слова спортивного директора «Баварии» Макса Эберля официальный сайт мюнхенцев.